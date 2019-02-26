Власти Ростова планируют в 2019 году привести в порядок маршрутную сеть

Во вторник, 26 февраля, на заседании городской думы глава Ростова отчитался о своей работе за 2018 год. В частности, Виталий Кушнарев рассказал о том, чего удалось достичь за прошедший год, а также сообщил о некоторых планах на 2019 год.
"Мы ставим перед собой задачу в этом году завершить "транспортную реформу" и обеспечить жителей Ростова качественными услугами общегородского транспорта. На сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, связанные с тем, что транспортные компании не выполняют всех договорных условий, а также не вся техника работает по заявленным маршрутам", - сообщил Кушнарев.
Он подчеркнул, что ведется претензионная работа, и уже подготовлены обращения в Арбитражный суд о взыскании с перевозчиков денежных средств.В целом, городская Дума Ростова-на-Дону признала работу администрации города удовлетворительной.