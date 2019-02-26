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Власти Ростова планируют в 2019 году привести в порядок маршрутную сеть

26 февраля 2019, 15:46
Фото: www.rostov-gorod.ru
В 2019 году в Ростове планируется завершить работу по обеспечению жителей качественным услугами общественного транспорта, сообщил глава города Ростова Виталий Кушнарев.

Во вторник, 26 февраля, на заседании городской думы глава Ростова отчитался о своей работе за 2018 год. В частности, Виталий Кушнарев рассказал о том, чего удалось достичь за прошедший год, а также сообщил о некоторых планах на 2019 год.

"Мы ставим перед собой задачу в этом году завершить "транспортную реформу" и обеспечить жителей Ростова качественными услугами общегородского транспорта. На сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, связанные с тем, что транспортные компании не выполняют всех договорных условий, а также не вся техника работает по заявленным маршрутам", - сообщил Кушнарев.

Он подчеркнул, что ведется претензионная работа, и уже подготовлены обращения в Арбитражный суд о взыскании с перевозчиков денежных средств.В целом, городская Дума Ростова-на-Дону признала работу администрации города удовлетворительной.

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