Власти Ростова планируют в 2019 году привести в порядок маршрутную сеть

"Мы ставим перед собой задачу в этом году завершить "транспортную реформу" и обеспечить жителей Ростова качественными услугами общегородского транспорта. На сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, связанные с тем, что транспортные компании не выполняют всех договорных условий, а также не вся техника работает по заявленным маршрутам", - сообщил Кушнарев.