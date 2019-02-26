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Жители Ростова просят изменить схему движения на улице Добровольской

26 февраля 2019, 07:45
Фото: google.com/maps
Жители улицы Добровольской в Ростове-на-Дону предложили городским властям изменить схему движения, петиция была опубликована в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

В частности жители домов №3-5,7 просят разрешить им при выезде со дворов многоэтажек поворот налево в сторону пересечения бульвара Комарова.

Кроме того, автор петиции предлагает изменить схему организации дорожного движения с поворотом налево по улице Добровольского. По его мнению, действующая в настоящее время схема движения, устарела, и уже не может справиться с существующим автомобильным потоком. Из-за этого в по улице Добровольского образуются автомобильные пробки.

"Сейчас заехать в большой микрорайон можно со стороны площади Борко, либо улицы Борко. А выезд осуществляется лишь в одном направлении, в сторону площади Борко. это требует больших временных затрат у жителей данного района", - говорится в сообщении.

В настоящее время за петицию проголосовали человек, против нее высказались двое.

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