Жители Ростова просят изменить схему движения на улице Добровольской

В частности жители домов №3-5,7 просят разрешить им при выезде со дворов многоэтажек поворот налево в сторону пересечения бульвара Комарова.
Кроме того, автор петиции предлагает изменить схему организации дорожного движения с поворотом налево по улице Добровольского. По его мнению, действующая в настоящее время схема движения, устарела, и уже не может справиться с существующим автомобильным потоком. Из-за этого в по улице Добровольского образуются автомобильные пробки.
"Сейчас заехать в большой микрорайон можно со стороны площади Борко, либо улицы Борко. А выезд осуществляется лишь в одном направлении, в сторону площади Борко. это требует больших временных затрат у жителей данного района", - говорится в сообщении.
В настоящее время за петицию проголосовали человек, против нее высказались двое.