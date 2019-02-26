Жители Ростова просят изменить схему движения на улице Добровольской

Кроме того, автор петиции предлагает изменить схему организации дорожного движения с поворотом налево по улице Добровольского. По его мнению, действующая в настоящее время схема движения, устарела, и уже не может справиться с существующим автомобильным потоком. Из-за этого в по улице Добровольского образуются автомобильные пробки.