Крымская "Массандра" может быть выставлена на торги

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что планируется рассмотреть вопрос приватизации. " Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. Нужно иметь в виду, что конкуренция в этой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая. За все украинские годы нахождения предприятия в государственной собственности никаких инвестиций не было. Предприятие требует модернизации", - пояснил он.
Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому, Объединение "Массандра" было передано в собственность Республики Крым.
В 2014 году крупнейшее крымское винодельческое предприятие "Массандра" было передано в собственность РФ по решению Совета министров. До этого предприятие было национализировано.
"Массандра" является крупнейшим в России предприятием по производству винограда, вин, фруктов, табака. В объединение входят девять винодельческих заводов и три самостоятельных предприятия. Главным предприятием является Ялтинский завод марочных вин.