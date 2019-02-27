Крымская "Массандра" может быть выставлена на торги

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что планируется рассмотреть вопрос приватизации. " Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. Нужно иметь в виду, что конкуренция в этой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая. За все украинские годы нахождения предприятия в государственной собственности никаких инвестиций не было. Предприятие требует модернизации", - пояснил он.