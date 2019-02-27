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Крымская "Массандра" может быть выставлена на торги

27 февраля 2019, 06:03
Фото: pixabay.com
Крымские власти намерены включить в план приватизации производственно-аграрное объединение "Массандра", говорится в сообщении на сайте республиканского госсовета.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что планируется рассмотреть вопрос приватизации. " Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. Нужно иметь в виду, что конкуренция в этой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая. За все украинские годы нахождения предприятия в государственной собственности никаких инвестиций не было. Предприятие требует модернизации", - пояснил он.

Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому, Объединение "Массандра" было передано в собственность Республики Крым.

В 2014 году крупнейшее крымское винодельческое предприятие "Массандра" было передано в собственность РФ по решению Совета министров. До этого предприятие было национализировано.

"Массандра" является крупнейшим в России предприятием по производству винограда, вин, фруктов, табака. В объединение входят девять винодельческих заводов и три самостоятельных предприятия. Главным предприятием является Ялтинский завод марочных вин.

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