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Нарушения в оказании ритуальных услуг предложили штрафовать до 1 млн рублей

27 февраля 2019, 14:00
Фото: pixabay.com
Министерство строительства подготовило поправки к законопроекту, согласно которым, за нарушения в ходе оказания ритуальных услуг предлагается штрафовать на сумму до 1 млн рублей.

Ведомство предложило внести такие коррективы в Административный кодекс РФ, чтобы он включал в себя наказания для физических, должностных и юридических лиц за нарушения в сфере похоронного дела. В зависимости от характера и содержания нарушения и субъекта, его совершившего, сумма штрафа будет варьироваться от 5 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Об этом 26 февраля сообщило агентство RNS.

В число нарушений предлагается внести такие действия, как уклонение от сотрудничества ритуальной службы с уполномоченными в этой сфере органами в процессе координации похорон. Также речь идет о давлении на родных или других лиц с целью продажи им дополнительных услуг и товаров. Еще одним предложением ведомства является введение наказания за установку, устранение и подготовку могил людьми, которые не имеют разрешения на это.

Разработчики проекта закона обосновывают необходимость изменений в кодексе тем, что в нынешнем законодательстве нет положений, которые могли бы позволить привлечь к ответственности нарушителей за такие действия.

Сам проект закона ведомство планирует внести в правительство до 1 апреля текущего года.

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