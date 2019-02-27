Нарушения в оказании ритуальных услуг предложили штрафовать до 1 млн рублей

В число нарушений предлагается внести такие действия, как уклонение от сотрудничества ритуальной службы с уполномоченными в этой сфере органами в процессе координации похорон. Также речь идет о давлении на родных или других лиц с целью продажи им дополнительных услуг и товаров. Еще одним предложением ведомства является введение наказания за установку, устранение и подготовку могил людьми, которые не имеют разрешения на это.