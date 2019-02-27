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Племенной скот приходится завозить в Ростовскую область для создания ферм

27 февраля 2019, 14:11
Фото: Andrew Wilkinson/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростовской области существуют проблемы с разведением крупного рогатого скота, поэтому племенной молодняк приходится завозить даже из других стран, сообщил министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.

"В Ростовской области составлена дорожная карта по развитию молочного скотоводства, которая предусматривает комплекс мероприятий: модернизацию действующих ферм, повышение генетического потенциала скота. К сожалению, собственной племенной базы не хватает для комплектования новых молочных ферм, поэтому нам приходится завозить племенной молодняк из других регионов и стран", - сообщил Рачаловский.

На сегодняшний день Ростовская область занимает пятое место в России по производству молока, и второе место в Южном федеральном округе.

#Новости#Эксклюзив#Экономика
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