Племенной скот приходится завозить в Ростовскую область для создания ферм

"В Ростовской области составлена дорожная карта по развитию молочного скотоводства, которая предусматривает комплекс мероприятий: модернизацию действующих ферм, повышение генетического потенциала скота. К сожалению, собственной племенной базы не хватает для комплектования новых молочных ферм, поэтому нам приходится завозить племенной молодняк из других регионов и стран", - сообщил Рачаловский.