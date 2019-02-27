Региональный оператор ООО «Экосервис» наращивает мощности техпарка

«Первый этап всегда самый сложный. И, если в начале нашего пути вывоз мусора был организован всего в двух населенных пунктах, то сегодня уже в 90. Это еще не предел, - говорит Евгений Гнездилов. – Сегодня мы продолжаем вести переговоры с ПАО «Ростелеком» о предоставлении нашему колл-центру выделенного номера телефона горячей линии. Это необходимо для того, чтобы потребители нашей услуги могли оперативно дозвониться и получить ответы на все свои вопросы».