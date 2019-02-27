Региональный оператор ООО «Экосервис» наращивает мощности техпарка

До сих пор остается ряд вопросов, которые не удается решить в короткие сроки. Не во всех сельских поселениях оборудованы контейнерные площадки. Состояние подъездных путей на севере Ростовской области затрудняет проезд спецтехники. Но, несмотря на возникающие сложности, региональный оператор ООО «Экосервис» уверенно справляется с взятыми на себя обязательствами. Продолжает заключать договоры с юридическими лицами. Ведет разъяснительную работу с населением. Закупает дополнительную технику.
ООО «Экосервис», обслуживающий зону деятельности Миллеровского МЭОК получил самый высокий в Ростовской области тариф - 590, 88 руб. за 1 куб.метр. Соответственно, стоимость услуги по обращению с ТКО для каждого жителя многоквартирного дома составила – 99,46 руб., а для частного сектора – 91, 59 руб.
Однако региональные операторы отмечают, что тарифы, утвержденные РСТ, не соответствуют действительности. Они слишком малы, и не отражают реальную себестоимость услуги, которая после реализации реформы стала значительно выше из-за транспортных расходов.
«Ближайший от нас лицензированный полигон находится в поселке Чертково. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ростовской области, все отходы с наших территорий транспортируются туда для захоронения. Населенные пункты удалены от полигона на значительные расстояния, достигающие 200 км», - поясняет директор ООО "Экосервис" Евгений Гнездилов.
Не менее серьезным препятствием для работы регионального оператора остаются и необорудованные места накопления ТКО во всех сельских поселениях. Администрации муниципалитетов обещают жителям решать этот вопрос по мере поступления в казну выделенных денежных средств. А на севере Ростовской области, при наличии снега, мусоровывозящая спецтехника с трудом подъезжает к контейнерным площадкам, да и вообще не везде может проехать. Чаще, спецмашины буксуют на проезжей части из-за рыхлого снега. Усугубляет ситуацию и отсутствие заинтересованности населения. Так, по данным ООО «Экосервис» сегодня лишь 12% жителей в полном объеме оплачивают новую коммунальную услугу.
«Мы продолжаем вести разъяснительную работу с населением. Но далеко не все люди понимают необходимость новой реформы, - отмечает Евгений Гнездилов. – Накануне ее старта все-таки не хватило здоровой пропаганды в СМИ. Объяснений специалистов-экологов про экологическую ситуацию в стране. Мнения докторов о заболеваниях, вызванных ухудшением экологии».
Вопросы улучшения экологии сегодня актуальны во всем мире. По оценкам экологов, Россия относится к странам с наихудшей экологической ситуацией. В числе ряда причин, к этому привело отсутствие предприятий для утилизации трудно разлагаемых отходов особой токсичности, которыми являются батарейки и современные гаджеты. Большой урон окружающей среде наносят ПЭТ-бутылки и полиэтиленовые упаковки. Да и наличие несанкционированных полигонов, стихийных свалочных очагов, которые подвержены возгоранию, внесло свою лепту в ухудшение окружающей среды. Отсюда – рост онкологических и сердечнососудистых заболеваний, которые молодеют с каждым годом. Поэтому проблемы экологии в России не случайно стали объектом пристального внимания со стороны государства. Необходимость реформы назрела давно. Но главным ее требованием стало строительство современных мусороперерабатывающих, мусоросортировочных предприятий.
«Сегодня с региональным министерством природных ресурсов и экологии мы ведем совместную работу по подтверждению земельного участка для строительства Миллеровского МЭОКа, - сообщает Евгений Гнездилов. – Жители ближайших территорий выступают, конечно же, против соседства с таким предприятием. Они не понимают, что современное производство по обращению с ТКО будет отвечать всем строжайшим требованиям санитарной и экологической безопасности. Поэтому сейчас мы собираем все документы, справки, подтверждающие эту догму».
Несмотря на возникающие сложности на первом этапе реализации реформы, региональные операторы успешно справляются с поставленными задачами. Ежедневно, 27 единиц мусороуборочной техники ООО «Экосервис» выходит на запланированные маршруты. Местоположение спецтранспорта контролируется средствами ГЛОНАСС. Данные о передвижении машин передаются в режиме реального времени, с точностью 10 метров. В дальнейшем региональный оператор планирует наращивать мощности техпарка, в том числе и приобретать технику для работы на Миллеровском МЭОКе.
«Первый этап всегда самый сложный. И, если в начале нашего пути вывоз мусора был организован всего в двух населенных пунктах, то сегодня уже в 90. Это еще не предел, - говорит Евгений Гнездилов. – Сегодня мы продолжаем вести переговоры с ПАО «Ростелеком» о предоставлении нашему колл-центру выделенного номера телефона горячей линии. Это необходимо для того, чтобы потребители нашей услуги могли оперативно дозвониться и получить ответы на все свои вопросы».
А пока жители территорий Миллеровского МЭОка могут позвонить в ООО «Экосервис» по номеру: (863) 275-20-23. Или обратиться к региональному оператору в режиме онлайн, заполнив соответствующую форму на официальном сайте ООО «Экосервис».