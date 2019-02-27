Уволить выдавших некачественное жилье сиротам глав районов Дона пообещал Голубев

Как подчеркнул глава региона, здесь может быть два варианта решения - либо в кратчайшие сроки снимают проблему с качеством жилья для детей-сирот в районе, либо снимают главу муниципалитета.
В некоторых районах области отмечается хроническое отставание от выполнения плана, которое главы муниципалитетов должны исправить уже в текущем году.
В Ростовской области полностью ликвидировали очередь на жилье среди детей-сирот, с 2019 года в большинстве районов получать жилье дети-сироты будут в плановом порядке по достижению совершеннолетия.