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Уволить выдавших некачественное жилье сиротам глав районов Дона пообещал Голубев

27 февраля 2019, 13:46
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал снять с должностей глав муниципалитетов, в которых сироты жалуются на качество выданного жилья, сообщило облправительство.

Как подчеркнул глава региона, здесь может быть два варианта решения - либо в кратчайшие сроки снимают проблему с качеством жилья для детей-сирот в районе, либо снимают главу муниципалитета.

В некоторых районах области отмечается хроническое отставание от выполнения плана, которое главы муниципалитетов должны исправить уже в текущем году.

В Ростовской области полностью ликвидировали очередь на жилье среди детей-сирот, с 2019 года в большинстве районов получать жилье дети-сироты будут в плановом порядке по достижению совершеннолетия.

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