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Posted 28 февраля 2019, 13:03

Published 28 февраля 2019, 13:03

Modified 17 сентября 2022, 15:50

Updated 17 сентября 2022, 15:50

Легализованные работники принесли в пенсионный фонд Ростовской области 3,7 млрд

Легализованные работники принесли в пенсионный фонд Ростовской области 3,7 млрд

28 февраля 2019, 13:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области за 2018 году выявили 53 тысячи человек, которые не заключили трудовые договоры с работодателем, сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

"Мы занимаемся легализацией занятости последние четыре года. Мы начинали со 140 тысяч легализаций в первый год. Подняв этот пласт, наверное, полной картины на сегодняшний день мы так и не увидели", - сказала Елисеева. По её данным, в прошлом году легализовали 53 тысячи работников.

"Однозначно можно сказать, что все легализованные люди - неповторяющиеся и круговорота здесь нет. Мы видим по отчислением работодателей в пенсионный фонд, что это совершенно разные люди", - сообщила министр. По мнению Елисеевой, начало трудовых отношений с работодателем даёт сотруднику гарантии, а в перспективе - достойное пенсионное обеспечение. "С учётом прошлого года в пенсионный фонд дополнительно поступило 3,7 миллиарда рублей отчислений", - добавила министр.

Она отметила роль трехстороннего соглашения между минтруда, союзом профсоюзов и работодателями. "Сейчас в нем участвуют 64% предприятий, в этом году мы планируем достичь 70%", - заключила Елисеева.

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#Экономика#Эксклюзив#Новости
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