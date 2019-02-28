Легализованные работники принесли в пенсионный фонд Ростовской области 3,7 млрд

Posted 28 февраля 2019, 13:03
Published 28 февраля 2019, 13:03
Modified 17 сентября 2022, 15:50
Updated 17 сентября 2022, 15:50
"Мы занимаемся легализацией занятости последние четыре года. Мы начинали со 140 тысяч легализаций в первый год. Подняв этот пласт, наверное, полной картины на сегодняшний день мы так и не увидели", - сказала Елисеева. По её данным, в прошлом году легализовали 53 тысячи работников.
"Однозначно можно сказать, что все легализованные люди - неповторяющиеся и круговорота здесь нет. Мы видим по отчислением работодателей в пенсионный фонд, что это совершенно разные люди", - сообщила министр. По мнению Елисеевой, начало трудовых отношений с работодателем даёт сотруднику гарантии, а в перспективе - достойное пенсионное обеспечение. "С учётом прошлого года в пенсионный фонд дополнительно поступило 3,7 миллиарда рублей отчислений", - добавила министр.
Она отметила роль трехстороннего соглашения между минтруда, союзом профсоюзов и работодателями. "Сейчас в нем участвуют 64% предприятий, в этом году мы планируем достичь 70%", - заключила Елисеева.