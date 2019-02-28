Легализованные работники принесли в пенсионный фонд Ростовской области 3,7 млрд

"Мы занимаемся легализацией занятости последние четыре года. Мы начинали со 140 тысяч легализаций в первый год. Подняв этот пласт, наверное, полной картины на сегодняшний день мы так и не увидели", - сказала Елисеева. По её данным, в прошлом году легализовали 53 тысячи работников.