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Льготников прилегающих к Ростову районов переведут на электронные карты проезда

28 февраля 2019, 15:28
Фото: wikimedia.org
В десяти районах Ростовской области региональных льготников переведут на электронные карты оплаты проезда, сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева на пресс-конференции в четверг.

Елисеева рассказала, что льготников Ростовской агломерации планируют перевести на электронные карты до конца года.

“Все будет зависеть от оператора платежных систем, мы работаем с ростовским оператором. Сначала осуществим это в рамках Ростовской агломерации. Но электронные карты нужно вводить по всей области, что займет год-два ”, рассказала Елисеева. Она отметила, что перевод на электронные карты обеспечит прозрачность поездок. “Мы надеемся, что они будут и на межгороде, добавила министр.

По ее словам, пока сложно говорить об экономической эффективности этой меры. “Мы остаемся в рамках того объема, который нам выделили. То есть больше денег мы не просим, это уже хорошо”, считает Елисеева.

Льготникам Ростова обменяли проездные талоны на электронные карты в 2018 году.

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