Льготников прилегающих к Ростову районов переведут на электронные карты проезда

“Все будет зависеть от оператора платежных систем, мы работаем с ростовским оператором. Сначала осуществим это в рамках Ростовской агломерации. Но электронные карты нужно вводить по всей области, что займет год-два ”, — рассказала Елисеева. Она отметила, что перевод на электронные карты обеспечит прозрачность поездок. “Мы надеемся, что они будут и на межгороде, — добавила министр.