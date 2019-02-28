Льготников прилегающих к Ростову районов переведут на электронные карты проезда

Елисеева рассказала, что льготников Ростовской агломерации планируют перевести на электронные карты до конца года.
“Все будет зависеть от оператора платежных систем, мы работаем с ростовским оператором. Сначала осуществим это в рамках Ростовской агломерации. Но электронные карты нужно вводить по всей области, что займет год-два ”, — рассказала Елисеева. Она отметила, что перевод на электронные карты обеспечит прозрачность поездок. “Мы надеемся, что они будут и на межгороде, — добавила министр.
По ее словам, пока сложно говорить об экономической эффективности этой меры. “Мы остаемся в рамках того объема, который нам выделили. То есть больше денег мы не просим, это уже хорошо”, — считает Елисеева.
Льготникам Ростова обменяли проездные талоны на электронные карты в 2018 году.