Особый режим из-за эпидемии ОРВИ ввели в Волгограде

Особый режим ввели с 26 февраля по 4 марта включительно, школы и другие образовательные учреждения будут закрывать на карантин в случае отсутствия 20% и более учащихся.
Департаменту образования и физкультуры поручили обеспечить в подведомственных объектах противоэпидемический режим, а также ограничить проведение массовых мероприятий.
Департамент ЖКХ обязали обеспечить тепло и горячую воду в жилых домах и соцобъектах, на предприятиях поручили исключить переохлаждение сотрудников.
Кроме того, в городе выделят дополнительный транспорт для доставки лекарств в аптеки и обслуживания больных на дому.