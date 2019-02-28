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Особый режим из-за эпидемии ОРВИ ввели в Волгограде

28 февраля 2019, 12:12
Фото: pixabay.com
Эпидемия гриппа и ОРВИ вынудила власти Волгограда ввести в городе ограничительные мероприятия, сообщается в подписанном главой администрации постановлении.

Особый режим ввели с 26 февраля по 4 марта включительно, школы и другие образовательные учреждения будут закрывать на карантин в случае отсутствия 20% и более учащихся.

Департаменту образования и физкультуры поручили обеспечить в подведомственных объектах противоэпидемический режим, а также ограничить проведение массовых мероприятий.

Департамент ЖКХ обязали обеспечить тепло и горячую воду в жилых домах и соцобъектах, на предприятиях поручили исключить переохлаждение сотрудников.

Кроме того, в городе выделят дополнительный транспорт для доставки лекарств в аптеки и обслуживания больных на дому.

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