Россия выпустит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов

Газета «Известия» пишет, что в соответствии с госпрограммой вооружения на 2018–2027 годы, конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году. Так, на постройку одного корабля уйдет, по предварительным оценкам, семь лет.
Отмечается, что на воду к концу 2020-х предполагается спустить два эсминца — головной и первый серийный корабли. Предварительная стоимость каждого корабля составит сто миллиардов рублей.
Корабль длиной двести тридцать метров и водоизмещением двадцать тысяч тонн сможет нести свыше ста высокоточных ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр».