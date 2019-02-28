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Россия выпустит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов

28 февраля 2019, 11:00
Фото: kremlin.ru
Россия рассчитывает построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер» к концу 2020-х годов. На данный момент завершена разработка концепта корабля, ведется подготовка проекта.

Газета «Известия» пишет, что в соответствии с госпрограммой вооружения на 2018–2027 годы, конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году. Так, на постройку одного корабля уйдет, по предварительным оценкам, семь лет.

Отмечается, что на воду к концу 2020-х предполагается спустить два эсминца — головной и первый серийный корабли. Предварительная стоимость каждого корабля составит сто миллиардов рублей.

Корабль длиной двести тридцать метров и водоизмещением двадцать тысяч тонн сможет нести свыше ста высокоточных ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр».

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