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Ставропольское молоко стало лучшим на международной выставке "ПродЭкспо"

28 февраля 2019, 14:55
Фото: Казьминский молочный комбината
На прошедшей в Москве крупнейшей международной выставке пищевой индустрии в России "ПродЭкспо 2019" победителем стала продукция ставропольского бренда "Молочная легенда", пишет издание NewsTracker.

Ряженка и молоко отборное удостоилось золотых наград и признания лучшими продуктами текущего года. Золотую звезду получил термостатный кефир, он же стал лучшим инновационным продуктом года. Дело в том, что кефир по специальной технологии сквашивается сразу в бутылке, из-за этого он получил уникальный вкус и стал более густым.

Предприятие возвели в минувшем году, Казьминский молочный комбинат поучаствовал в выставке в первый раз. Конкурентами "Молочной легенды" стали 200 производителей из нескольких стран, в том числе Австрии, Аргентины, Армении, Ирана, Японии.Всего на выставке присутствовали свыше 2 тысяч участников из почти 70 государств.

Под руководством Минсельхоза страны и Россельхознадзора организовали международный конкурс, в ходе которой выбрали лучший продукт года.

"Высокое качества молока и ряженки сделало их победителями. На заводе действует замкнутый цикл производства — хозяйства выращивают стадо и кормовые культуры, а на собственном предприятии перерабатывают свое сырье", - пояснило издание.

Стоит отметить, что комбинат единственный в СКФО, который производит подобную продукцию. До этого представителям предприятия передали дипломы Минсельхоза за высокое качество продукции. Церемония вручения прошла на агропромышленной выставке "Золотая осень".

#Новости#Экономика
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