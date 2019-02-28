Ставропольское молоко стало лучшим на международной выставке "ПродЭкспо"

Ряженка и молоко отборное удостоилось золотых наград и признания лучшими продуктами текущего года. Золотую звезду получил термостатный кефир, он же стал лучшим инновационным продуктом года. Дело в том, что кефир по специальной технологии сквашивается сразу в бутылке, из-за этого он получил уникальный вкус и стал более густым.