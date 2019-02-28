Ставропольское молоко стало лучшим на международной выставке "ПродЭкспо"

Ряженка и молоко отборное удостоилось золотых наград и признания лучшими продуктами текущего года. Золотую звезду получил термостатный кефир, он же стал лучшим инновационным продуктом года. Дело в том, что кефир по специальной технологии сквашивается сразу в бутылке, из-за этого он получил уникальный вкус и стал более густым.
Предприятие возвели в минувшем году, Казьминский молочный комбинат поучаствовал в выставке в первый раз. Конкурентами "Молочной легенды" стали 200 производителей из нескольких стран, в том числе Австрии, Аргентины, Армении, Ирана, Японии.Всего на выставке присутствовали свыше 2 тысяч участников из почти 70 государств.
Под руководством Минсельхоза страны и Россельхознадзора организовали международный конкурс, в ходе которой выбрали лучший продукт года.
"Высокое качества молока и ряженки сделало их победителями. На заводе действует замкнутый цикл производства — хозяйства выращивают стадо и кормовые культуры, а на собственном предприятии перерабатывают свое сырье", - пояснило издание.
Стоит отметить, что комбинат единственный в СКФО, который производит подобную продукцию. До этого представителям предприятия передали дипломы Минсельхоза за высокое качество продукции. Церемония вручения прошла на агропромышленной выставке "Золотая осень".