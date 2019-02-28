В Минтруде назвали ложными сведения о масштабных весенних сокращениях

Министерство напомнило и о том, что работодатели обязаны сообщать службе занятости о запланированном сокращении за 2 месяца до него. Но такое уведомление не значит, что компания собирается увольнять всех сотрудников. При реорганизации часть уволенных сотрудников переводится на другие должности.