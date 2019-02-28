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В Минтруде назвали ложными сведения о масштабных весенних сокращениях

28 февраля 2019, 12:16
Фото: pixabay.com
Пресс-служба Министерства труда РФ сообщила о несоответствии действительности сведений о масштабных весенних сокращениях, которые ждут Россию.

В ведомстве утверждают, что сегодня на отечественном рынке труда ситуация стабильна. Об этом 28 февраля сообщило агентство RNS.

Министерство напомнило и о том, что работодатели обязаны сообщать службе занятости о запланированном сокращении за 2 месяца до него. Но такое уведомление не значит, что компания собирается увольнять всех сотрудников. При реорганизации часть уволенных сотрудников переводится на другие должности.

Ведомство напомнило о своей еженедельной работе по мониторингу рынка труда, который показывает незначительные отклонения и естественные движения трудовых ресурсов в компаниях.

Информация о планируемых весной сокращениях, со ссылкой на Министерство Труда, появилась в российских СМИ. Масштабы этих сокращений должны были достигнуть 115,7 тысяч человек, исходя из сведений в сообщениях.

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