В Минтруде назвали ложными сведения о масштабных весенних сокращениях

В ведомстве утверждают, что сегодня на отечественном рынке труда ситуация стабильна. Об этом 28 февраля сообщило агентство RNS.
Министерство напомнило и о том, что работодатели обязаны сообщать службе занятости о запланированном сокращении за 2 месяца до него. Но такое уведомление не значит, что компания собирается увольнять всех сотрудников. При реорганизации часть уволенных сотрудников переводится на другие должности.
Ведомство напомнило о своей еженедельной работе по мониторингу рынка труда, который показывает незначительные отклонения и естественные движения трудовых ресурсов в компаниях.
Информация о планируемых весной сокращениях, со ссылкой на Министерство Труда, появилась в российских СМИ. Масштабы этих сокращений должны были достигнуть 115,7 тысяч человек, исходя из сведений в сообщениях.