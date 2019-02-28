В Ростовской области выросло число многодетных семей

“Материнский капитал, 117,8 тысяч рублей, - мера соцподдержки, которая, наверное, была очень своевременно принята”, - считает министр. Она сообщила, что региональный капитал начали назначать в 2013 году, в то же время на федеральном уровне стали платить за рождение второго ребенка.
“Мы увидели, что с того года ни разу не упал показатель по рождению третьих и последующих детей, он из года в год только растет”, - заверила Елисеева. Согласно ее данным, в 2012 году в регионе было 25 тысяч семей с тремя и более детьми, сегодня их больше сорока тысяч.