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В Ростовской области выросло число многодетных семей

28 февраля 2019, 15:56
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с вводом маткапитала число многодетных семей увеличивается каждый год, сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева на пресс-конференции в четверг.

“Материнский капитал, 117,8 тысяч рублей, - мера соцподдержки, которая, наверное, была очень своевременно принята”, - считает министр. Она сообщила, что региональный капитал начали назначать в 2013 году, в то же время на федеральном уровне стали платить за рождение второго ребенка.

“Мы увидели, что с того года ни разу не упал показатель по рождению третьих и последующих детей, он из года в год только растет”, - заверила Елисеева. Согласно ее данным, в 2012 году в регионе было 25 тысяч семей с тремя и более детьми, сегодня их больше сорока тысяч.

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