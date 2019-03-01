rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Афиша RostovGazeta: фестиваль краут-рока, мистическая опера и вечер "уютных дел"

1 марта 2019, 12:39
Фото: pixabay.com
В город пришла весна, но видимо зима об этом пока еще не знает, так как погода на улице не располагает к прогулкам. RostovGazeta решила, что даже несмотря на дождливую погоду, вы не должны оставаться дома, и подготовила для вас ряд культурных и развлекательных мероприятий.

Место №1- Лофт-пространство "Библиотека". Что – Музфильмфест. Когда – ВС, 16.00

Мини-фестиваль, объединяющий кинопоказы и живые выступления музыкантов. Посвящен он будет такому направлению музыки как краут-рок (направление экспериментальной и психоделической рок-музыки – прим.ред.). Вас ждет два документальных фильма, выступление музыкантов из Санкт-Петербурга и местных исполнителей, Dj set с элементами игры на живых инструментах. И, конечно, танцы.

Фото: Christian Holmér/CC BY 2.0 / flickr.com

Место №2 – Дом офицеров. Что – выступление Ильи Соболева. Когда – ПТ, 19.00

Стендап-комик, шоумен, телеведущий, победитель программы "Смех без правил", участник трио "Иванов, Смирнов, Соболев". и этот список можно продолжать бесконечно. Его юмор – это импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью. Это рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться над жизнью вместе с ним. В Ростове вас ждет только живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и настроение на все выходные.

Фото: vk.com/sobolevilya

Место №3 – Театр 18+. Что - спектакль "Акико". Когда – СБ, 20.00

Рассказ Виктора Пелевина о власти и сексе в киберпространстве вдохновил ростовского режиссера Германа Грекова поставить спектакль, внимание: о ситуации, когда в Интернете на запросы людей отвечает не бот, а живой человек. Что же из этого вышло? Реальная девушка, работающая анимешкой из порноигры, демонстрирует механизм перехвата контроля в виртуальном мире так, что это портит случайному посетителю сайта и нервы, и репутацию. Конечно, в жизни такое вряд ли произойдет, но будьте осторожны.

Фото: vk.com/teatr18plus

Место №4 – Горизонт. Что - опера "Пиковая дама". Когда - ВС, 16.00

Это действительно настоящая опера, но только вы сможете увидеть трансляцию в исполнении Royal Opera House. В этой захватывающей опере Чайковского об одержимости и вмешательстве сверхъестественных сил главный герой Герман разрывается между любимой женщиной и деструктивным пристрастием.

Фото: facebook.com/royaloperahouse

Место №5 – Свободное пространство "Циферблат". Что – весенний маркет "Уютные дела". Когда – СБ, 14.00

Вас ожидают лекции и мастер-классы по кожевенному производству, уходу за комнатными растениями и иллюстрации. Вы также сможете приобрести изделия ручной работы и попробовать разнообразные угощения. Но только не забудьте записаться заранее.

Фото: vk.com/ziferblatrnd

Место №6 – клуб "Мед". Что – выступление Тима Белорусских. Когда – ВС, 19.00

Тима Белорусских – молодой минский рэпер, который приобрел популярность в 2018 году после трека "Мокрые кроссы". На этой волне музыкант успел записать еще такие хиты: "Незабудка", "Искры", "Не онлайн" и другие. Песни, которые исполняет Белорусских, отличаются стилем, техничностью и энергетикой, которая передается поклонникам истинного рэпа и хип-хопа.

Материалы по теме
Фестиваль грузинской культуры пройдет в Ростове в субботуСнег с дождем пообещали ростовчанам на выходных
#Новости#Культура
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28