Афиша RostovGazeta: фестиваль краут-рока, мистическая опера и вечер "уютных дел"

Место №1- Лофт-пространство "Библиотека". Что – Музфильмфест. Когда – ВС, 16.00
Мини-фестиваль, объединяющий кинопоказы и живые выступления музыкантов. Посвящен он будет такому направлению музыки как краут-рок (направление экспериментальной и психоделической рок-музыки – прим.ред.). Вас ждет два документальных фильма, выступление музыкантов из Санкт-Петербурга и местных исполнителей, Dj set с элементами игры на живых инструментах. И, конечно, танцы.
Место №2 – Дом офицеров. Что – выступление Ильи Соболева. Когда – ПТ, 19.00
Стендап-комик, шоумен, телеведущий, победитель программы "Смех без правил", участник трио "Иванов, Смирнов, Соболев". и этот список можно продолжать бесконечно. Его юмор – это импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью. Это рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться над жизнью вместе с ним. В Ростове вас ждет только живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и настроение на все выходные.
Место №3 – Театр 18+. Что - спектакль "Акико". Когда – СБ, 20.00
Рассказ Виктора Пелевина о власти и сексе в киберпространстве вдохновил ростовского режиссера Германа Грекова поставить спектакль, внимание: о ситуации, когда в Интернете на запросы людей отвечает не бот, а живой человек. Что же из этого вышло? Реальная девушка, работающая анимешкой из порноигры, демонстрирует механизм перехвата контроля в виртуальном мире так, что это портит случайному посетителю сайта и нервы, и репутацию. Конечно, в жизни такое вряд ли произойдет, но будьте осторожны.
Место №4 – Горизонт. Что - опера "Пиковая дама". Когда - ВС, 16.00
Это действительно настоящая опера, но только вы сможете увидеть трансляцию в исполнении Royal Opera House. В этой захватывающей опере Чайковского об одержимости и вмешательстве сверхъестественных сил главный герой Герман разрывается между любимой женщиной и деструктивным пристрастием.
Место №5 – Свободное пространство "Циферблат". Что – весенний маркет "Уютные дела". Когда – СБ, 14.00
Вас ожидают лекции и мастер-классы по кожевенному производству, уходу за комнатными растениями и иллюстрации. Вы также сможете приобрести изделия ручной работы и попробовать разнообразные угощения. Но только не забудьте записаться заранее.
Место №6 – клуб "Мед". Что – выступление Тима Белорусских. Когда – ВС, 19.00
Тима Белорусских – молодой минский рэпер, который приобрел популярность в 2018 году после трека "Мокрые кроссы". На этой волне музыкант успел записать еще такие хиты: "Незабудка", "Искры", "Не онлайн" и другие. Песни, которые исполняет Белорусских, отличаются стилем, техничностью и энергетикой, которая передается поклонникам истинного рэпа и хип-хопа.