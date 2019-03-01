Афиша RostovGazeta: фестиваль краут-рока, мистическая опера и вечер "уютных дел"

Рассказ Виктора Пелевина о власти и сексе в киберпространстве вдохновил ростовского режиссера Германа Грекова поставить спектакль, внимание: о ситуации, когда в Интернете на запросы людей отвечает не бот, а живой человек. Что же из этого вышло? Реальная девушка, работающая анимешкой из порноигры, демонстрирует механизм перехвата контроля в виртуальном мире так, что это портит случайному посетителю сайта и нервы, и репутацию. Конечно, в жизни такое вряд ли произойдет, но будьте осторожны.