Ростовская область вошла в топ-10 регионов по продажам авто юрлицам

По продажам авто корпоративным клиентам Ростовская область заняла девятое место в списке российских регионов.
Всего по итогам января корпоративными клиентами в России было куплено 12,6 тысячи новых легковых автомобилей. При этом самая большая доля корпоративных продаж, ожидаемо, пришлась на столичные регионы - Москву (2,64 тысячи единиц), Московскую область (чуть более одной тысячи единиц) и Санкт-Петербург (797 автомобилей). Суммарная доля продаж автомобилей корпоративным клиентам в этих регионах превысила 35% от общероссийского объема.
На четвертом месте оказался Краснодарский край с результатом в 551 автомобиль. Пятое место в рейтинге регионов-лидеров по объему корпоративных продаж занимает Красноярский край (430 штук), шестое – Татарстан (418 штук). Также в топ-10 вошли Свердловская (402 единиц), Самарская (372 единиц) области. Замыкает рейтинг Челябинская область, объем корпоративных продаж в которой за январь 2019 года составил 261 автомобиль.