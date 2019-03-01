Ростовская область вошла в топ-10 регионов по продажам авто юрлицам

Всего по итогам января корпоративными клиентами в России было куплено 12,6 тысячи новых легковых автомобилей. При этом самая большая доля корпоративных продаж, ожидаемо, пришлась на столичные регионы - Москву (2,64 тысячи единиц), Московскую область (чуть более одной тысячи единиц) и Санкт-Петербург (797 автомобилей). Суммарная доля продаж автомобилей корпоративным клиентам в этих регионах превысила 35% от общероссийского объема.