rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовская область вошла в топ-10 регионов по продажам авто юрлицам

1 марта 2019, 08:04
Фото: senivpetro / freepik.com
В январе 2019 года юридическими лицами в Ростовской области был приобретен 301 автомобиль, говорится в исследовании компании "Автостат".

По продажам авто корпоративным клиентам Ростовская область заняла девятое место в списке российских регионов.

Всего по итогам января корпоративными клиентами в России было куплено 12,6 тысячи новых легковых автомобилей. При этом самая большая доля корпоративных продаж, ожидаемо, пришлась на столичные регионы - Москву (2,64 тысячи единиц), Московскую область (чуть более одной тысячи единиц) и Санкт-Петербург (797 автомобилей). Суммарная доля продаж автомобилей корпоративным клиентам в этих регионах превысила 35% от общероссийского объема.

На четвертом месте оказался Краснодарский край с результатом в 551 автомобиль. Пятое место в рейтинге регионов-лидеров по объему корпоративных продаж занимает Красноярский край (430 штук), шестое – Татарстан (418 штук). Также в топ-10 вошли Свердловская (402 единиц), Самарская (372 единиц) области. Замыкает рейтинг Челябинская область, объем корпоративных продаж в которой за январь 2019 года составил 261 автомобиль.

Материалы по теме
Средний автокредит в Ростовской области в 2017 году прибавил 10%В Ростовской области средний автокредит вырос на 6%
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28