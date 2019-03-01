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В России будет активно развиваться проект беспилотных автомобилей

1 марта 2019, 12:10
Фото: wikipedia.org
В России начнут обучать управлению беспилотным транспортом. Проект, стоимость которого составляет свыше одного миллиарда рублей, поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС». Он предусматривает создание в России 12 центров обучения.

Газета «Известия» пишет, что первоначально концепция представленного проекта предусматривала развитие автоспорта, но затем она была скорректирована в том числе для подготовки операторов автономных транспортных средств (ТС). Специалисты должны будут вмешиваться в работу машины в случае неполадок или сложных ситуаций — например, связанных с погодой. Обучение будет проходить на автосимуляторах.

Филипп Хруль, основатель компании «Рэйс Бэйс», которая займется внедрением проекта, отметил, что полная автономизация транспорта займет несколько десятилетий. Чтобы воплотить все идеи в реальность, необходимо разработать платформы удаленного управления машинами и систему подготовки операторов, которые в перспективе заменят обычных водителей.

Отмечается, что на данный момент в России над созданием автономных авто активно работают НАМИ, «Яндекс», «КамАЗ», группа ГАЗ, компания Cognitive Technologies и другие. В 2019 году могут начаться испытания беспилотников на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане.

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