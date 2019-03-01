В России будет активно развиваться проект беспилотных автомобилей

Газета «Известия» пишет, что первоначально концепция представленного проекта предусматривала развитие автоспорта, но затем она была скорректирована в том числе для подготовки операторов автономных транспортных средств (ТС). Специалисты должны будут вмешиваться в работу машины в случае неполадок или сложных ситуаций — например, связанных с погодой. Обучение будет проходить на автосимуляторах.