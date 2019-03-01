В Ростовской области стартовали школьные этапы конкурса "Живая классика"

Теперь подготовительная работа к конкурсу закончилась, у участников больше нет возможности поменять текст или читать с листа. Школьный этап позволяет чтецам найти своего зрителя, а также, посмотреть на других участников и получить оценку своей работе со стороны.
По словам финалистки всероссийского конкурса из Ростовской области Анастасии Агеевой, о конкурсе она узнала от своего преподавателя русского языка.
"Первый раз я приняла участие в этом конкурсе два года назад. Долго думала, какое произведение выбрать и остановилась на отрывке из статьи Белинского "Театр". Мне оно было очень близко, поскольку не представляю свою жизнь без театра. Я дошла до регионального этапа. На следующий год я решила не сдаваться и попробовать свои силы снова в конкурсе чтецов. На этот раз было выбрано произведение "Говорю вам - пойте!" Иманта Зиедониса. Не передать словами те эмоции, которые меня переполняли, когда я все-таки прошла региональный тур! Слезы счастья! В этом году я буду пробовать вновь свои силы и надеюсь на победу!", - рассказала школьница.
Прошедшие школьный этап продолжат соревнования на муниципальном уровне, а победителей муниципального этапа ждет региональный финал, а также возможность выиграть путевку в "Артек".
В МДЦ "Артек" состоятся Всероссийские отборочные этапы "Живой классики". В 2019 году конкурс "Живая классика" проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Подробную информацию о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/youngreaders.ru/ , https://www.instagram.com/live_classics/