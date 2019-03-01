В Ростовской области стартовали школьные этапы конкурса "Живая классика"

"Первый раз я приняла участие в этом конкурсе два года назад. Долго думала, какое произведение выбрать и остановилась на отрывке из статьи Белинского "Театр". Мне оно было очень близко, поскольку не представляю свою жизнь без театра. Я дошла до регионального этапа. На следующий год я решила не сдаваться и попробовать свои силы снова в конкурсе чтецов. На этот раз было выбрано произведение "Говорю вам - пойте!" Иманта Зиедониса. Не передать словами те эмоции, которые меня переполняли, когда я все-таки прошла региональный тур! Слезы счастья! В этом году я буду пробовать вновь свои силы и надеюсь на победу!", - рассказала школьница.