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Снег и зелень: как Ростов встретил первый день весны

2 марта 2019, 17:43
Фото: Диана Юндина / RostovGazeta
В пятницу, первого марта, в Ростове облачно и срывается дождь. В первый день весны достаточно тепло: по улицам гуляют толпы пешеходов с зонтами и торговцы продают ландыши. RostovGazeta сфотографировала все самое красивое и интересное в этот день.

В прошлом году первого марта город завалил снег. Из-за этого в Ростове ввели режим повышенной готовности, перекрыли региональные дороги, с задержкой вылетали самолеты.

В этот первый день весны на улице достаточно тепло, но дождливо. Любопытно, что древние словяне верили: если первого марта тепло, то стоит ждать морозов. Уже этой ночью, согласно сервису "Gismeteo", в городе пойдет небольшой снег. Но примета не сработает до конца. На выходных температура опустится до одного-двух градусов тепла днем, а уже с понедельника начнется настоящая весна: солнечно и тепло.

Сейчас в городе + 5, облачно и дождливо. Под елями на Пушкинской остались небольшие сугробы, но на солнечных местах уже позеленел газон. На некоторых деревьях набухли почки и даже начали распускать листья, но кое-где на на ветках все еще висят сухие листья.

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