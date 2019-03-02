Снег и зелень: как Ростов встретил первый день весны

В этот первый день весны на улице достаточно тепло, но дождливо. Любопытно, что древние словяне верили: если первого марта тепло, то стоит ждать морозов. Уже этой ночью, согласно сервису "Gismeteo", в городе пойдет небольшой снег. Но примета не сработает до конца. На выходных температура опустится до одного-двух градусов тепла днем, а уже с понедельника начнется настоящая весна: солнечно и тепло.