Укравшую у 1,5 тыс дольщиков 2 млрд руб банду будут судить в Ростове

В 2012 году учредителем застройщиков "Новер", "Рубин", "СтройСтарт" и "РассветСтройИнвест" была создана преступная группа для хищения денег дольщиков в Ростове и Краснодаре. В нее вошли 9 человек.
Отмечается, что четыре человека были назначены директорами компаний. Они заключали договоры с дольщиками, полученные деньги фигуранты тратили на себя.
"С 2012 по 2016 года было похищено 2 миллиарда рублей. Пострадавшими стали 1,5 тысячи дольщиков ЖК "Южный", "Валентина" и "Европейский", - сказано в сообщении.
Для легализации денег обвиняемые использовали фирмы-однодневки. Дело передали в Железнодорожный райсуд.