rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Укравшую у 1,5 тыс дольщиков 2 млрд руб банду будут судить в Ростове

2 марта 2019, 08:43
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении 10 человек, которые похитили у дольщиков 2 миллиарда рублей, сообщает региональная прокуратура.

В 2012 году учредителем застройщиков "Новер", "Рубин", "СтройСтарт" и "РассветСтройИнвест" была создана преступная группа для хищения денег дольщиков в Ростове и Краснодаре. В нее вошли 9 человек.

Отмечается, что четыре человека были назначены директорами компаний. Они заключали договоры с дольщиками, полученные деньги фигуранты тратили на себя.

"С 2012 по 2016 года было похищено 2 миллиарда рублей. Пострадавшими стали 1,5 тысячи дольщиков ЖК "Южный", "Валентина" и "Европейский", - сказано в сообщении.

Для легализации денег обвиняемые использовали фирмы-однодневки. Дело передали в Железнодорожный райсуд.

Материалы по теме
Дольщик хочет получить 2 млн с застройщика Левенцовки в РостовеДонские депутаты поддержали поправки в закон о дольщикахДольщики в Ростовской области выступили против поправок в региональный закон
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58