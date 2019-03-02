ВКонтакте запускает собственное круглосуточное вещание с Зимней Универсиады-2019

Быть в курсе всех результатов Универсиады пользователям ВКонтакте поможет тематическая новостная лента (vk.com/feed/krsk2019), которая доступна на всех платформах соцсети. На протяжении турнира в ней будут собираться новости, фоторепортажи, интервью и аналитические статьи. В информационном блоке над новостной лентой разместится медальный зачёт.