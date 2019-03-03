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Posted 3 марта 2019, 09:57

Published 3 марта 2019, 09:57

Modified 17 сентября 2022, 15:50

Updated 17 сентября 2022, 15:50

Четыре человека пострадали в Ростове в лобовом ДТП

Четыре человека пострадали в Ростове в лобовом ДТП

3 марта 2019, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вечером в субботу столкнулись Chevrolet Lacetti и KIA Sportage, в ДТП пострадали четыре человека, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около 23:50 на улице Уланской. По предварительным данным, 29-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с KIA. За рулем второй иномарки находился 37-летний мужчина.

«В результате ДТП пострадали и доставлены в больницу оба водителя, а также пассажиры Chevrolet в возрасте 37 и 33 лет. По факту аварии проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

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