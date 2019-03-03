Четыре человека пострадали в Ростове в лобовом ДТП

Posted 3 марта 2019, 09:57
Published 3 марта 2019, 09:57
Modified 17 сентября 2022, 15:50
Updated 17 сентября 2022, 15:50
Авария произошла около 23:50 на улице Уланской. По предварительным данным, 29-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с KIA. За рулем второй иномарки находился 37-летний мужчина.
«В результате ДТП пострадали и доставлены в больницу оба водителя, а также пассажиры Chevrolet в возрасте 37 и 33 лет. По факту аварии проводится проверка», - рассказали в ведомстве.