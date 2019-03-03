ФК "Ростов" снова не смог обыграть команду из числа аутсайдеров чемпионата России

Игра состоялась в Сочи на стадионе "Фишт", на нее приехали 2,5 тысячи ростовских болельщиков. В первом тайме "Ростов" владел территориальным преимуществом и создал несколько хороших моментов. Однако в первом периоде команды забить не смогли.
Ростовчане забили на 68-й минуте игры, автором гола является Бьерн Сигурдарсон. Соперник забил на 84-й минуте, в результате счет остался 1:1.
В этот раз на послематчевой пресс-конференции вместо тренера Валерия Карпина присутствовал Михаил Осинов и дал комментарии по поводу игры.
"Мы предупреждали команду, что прослеживается такая тенденция, когда "Ростов" выигрывает у лидеров чемпионата, то происходит какой-то провал. Мы играем очень плохо с теми командами, которые находятся внизу турнирной таблицы. При счете 1:0 нужно было просто дотерпеть, но этого не вышло", - пояснил Осинов.
Он добавил, что необходимо время, чтобы все нормализовалось. Напомним, в начале сезона ростовчане побеждали команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, но проигрывали тем, кто располагался внизу.
Сейчас "Ростов" находится на 7-м месте в турнирной таблице, "Енисей" - на последнем, 16-м.
Напомним, главного тренера "Ростова" Валерия Карпина удалили во время матча с "Крыльями Советов", который прошел в декабре. На поле постоянно происходили стычки, после чего судья удалил двух футболистов "Ростова", а также тренера.