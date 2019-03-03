ФК "Ростов" снова не смог обыграть команду из числа аутсайдеров чемпионата России

"Мы предупреждали команду, что прослеживается такая тенденция, когда "Ростов" выигрывает у лидеров чемпионата, то происходит какой-то провал. Мы играем очень плохо с теми командами, которые находятся внизу турнирной таблицы. При счете 1:0 нужно было просто дотерпеть, но этого не вышло", - пояснил Осинов.