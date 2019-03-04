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Десятки домов в Ростове останутся без света на неделе

4 марта 2019, 06:59
Фото: donenergo.ru
В Ростове-на-Дону на рабочей неделе пройдут массовые отключения электричества из-за технических работ, рассказали в "Донэнерго".

В понедельник без света остались улицы Алма-Атинская, Щаденко, Щорса, Саранская, Минина, 2-я Киргизская, Казахская, переулки Обский, Уральский, Ухтомский.

Во вторник электричества не будет по улицам Закруткина, 1-я линия, 3-я линия, Советская, Краеведческая, Малиновского, Козлова, Нефедова, 11-я улица, Текучёва, Морозовская, Черепахина, в переулке Гвардейский.

В среду ограничения введут на улицах Байкальская, Лесная, Линейная, Семипалатинская, Лобачевского, 11-я улица, Текучёва, Нефедова, в переулке Гвардейский.

В четверг свет выключат по улицам Города Волос, Красноармейская, Малюгиной.

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