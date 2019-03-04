Десятки домов в Ростове останутся без света на неделе

В понедельник без света остались улицы Алма-Атинская, Щаденко, Щорса, Саранская, Минина, 2-я Киргизская, Казахская, переулки Обский, Уральский, Ухтомский.
Во вторник электричества не будет по улицам Закруткина, 1-я линия, 3-я линия, Советская, Краеведческая, Малиновского, Козлова, Нефедова, 11-я улица, Текучёва, Морозовская, Черепахина, в переулке Гвардейский.
В среду ограничения введут на улицах Байкальская, Лесная, Линейная, Семипалатинская, Лобачевского, 11-я улица, Текучёва, Нефедова, в переулке Гвардейский.
В четверг свет выключат по улицам Города Волос, Красноармейская, Малюгиной.