Экологически безопасные комплексы по обработке мусора будут построены на Дону

Пропускная способность комплекса в Волгоградской области – до 450 тысяч тонн отходов в год. Это один из крупнейших объектов Южного федерального округа. Он был построен ещё в 2017 году и обслуживает территорию, численностью более 1 млн. человек. Мусоросортировочный комплекс оснащен современным оборудованием, в основном ведущих российских производителей, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам и разработано совместно с техническими специалистами Группы Компаний под условия субъекта и морфологию образующихся отходов.