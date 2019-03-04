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Экологически безопасные комплексы по обработке мусора будут построены на Дону

4 марта 2019, 12:57
Фото: ГК «Чистый город»
В этом убедились донские общественники.

В минувшие выходные активисты из Мясниковского и Неклиновского районов посетили действующий мусоросортировочный комплекс ГК «Чистый город» в г.Волжский Волгоградской области, своими глазами увидели весь процесс обращения с отходами и оценили экологическую безопасность предприятия. Аналогичные объекты компания проектирует и возводит в Ростовской области.

Пропускная способность комплекса в Волгоградской области – до 450 тысяч тонн отходов в год. Это один из крупнейших объектов Южного федерального округа. Он был построен ещё в 2017 году и обслуживает территорию, численностью более 1 млн. человек. Мусоросортировочный комплекс оснащен современным оборудованием, в основном ведущих российских производителей, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам и разработано совместно с техническими специалистами Группы Компаний под условия субъекта и морфологию образующихся отходов.

Общественники оценили санитарное состояние объекта, имели возможность пообщаться с персоналом, увидели полный процесс работы с отходами – отбор полезных фракций – стекла, пластика, металла, их прессование и брикетирование, а также шредирование крупногабаритных отходов. Главное преимущество такого технологического решения – отходы после сортировки не подвергаются сжиганию, а направляются на переработку и получают вторую жизнь на ведущих российских комплексах по переработке отходов.

"Новые экологические мусороперерабатывающие комплексы - это не старый аналог свалок, - отметила заместитель министра ЖКХ области Ирина Ялтырева. - Они будут построены с применением экологических и санитарных норм и сегодня мы в этом убедились".

Аналогичные объекты будут построены во всех восьми МЭОК Ростовской области. Часть из них будут дооснащены автоматическими линиями сортировки. Первый комплекс будет сдан в эксплуатацию в сентябре этого года в Волгодонском МЭОК, остальные - до конца 2020 года.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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