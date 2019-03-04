На четверть сократилось производство вина в Ростовской области

По данным директора, в бюджет региона поступило 6,39 миллиардов рублей акцизов, львиную долю которых составляет пиво (5,5 миллиардов). “На нашей территории находится его крупнейший производитель”, - пояснила Теларова. За производство вина и винной продукции в бюджет заплатили 148 миллионов; за сидр, пуаре, медовуху - 1,9 миллиона. Теларова отметила, что доля сидра увеличивается.