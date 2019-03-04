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На четверть сократилось производство вина в Ростовской области

4 марта 2019, 17:10
Фото: pixabay.com
Производство винодельческой продукции в Ростовской области сократилось на 26% по итогам 2018 года, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова во время пресс-конференции в понедельник.

Теларова отметила, что объем винодельческой продукции за 2018 год составил 534 тысяч декалитров.

“Мы констатируем, что произошло снижение производства. Это случилось по ряду объективных причин”, - отметила директор. Она упомянула остановку производства крупного производителя шампанских вин (речь о “Цимлянских винах”). Ряд других крупных предприятий, по словам Теларовой, также испытывают сложности.

“Мы смещаемся в сторону небольшого количества, но уникальных донских вин”, - считает спикер. Он отметила, что в целом уменьшились объемы поставок алкоголя. “Это общероссийская тенденция”, - добавила Теларова.

По данным директора, в бюджет региона поступило 6,39 миллиардов рублей акцизов, львиную долю которых составляет пиво (5,5 миллиардов). “На нашей территории находится его крупнейший производитель”, - пояснила Теларова. За производство вина и винной продукции в бюджет заплатили 148 миллионов; за сидр, пуаре, медовуху - 1,9 миллиона. Теларова отметила, что доля сидра увеличивается.

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