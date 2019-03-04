В смерти двух пациентов обвиняют хирурга в Краснодарском крае

Как установила прокурорская проверка, в июле 2018 года в Новокубанской центральной районной больнице 44-летний пациент умер из-за несвоевременной постановки диагноза и отсутствия хирургического вмешательства при явных клинико-эндоскопических признаков кровотечения в желудчно-кишечном тракте. Причиной смерти пациента стал геморрагический шок и большая потеря крови из-за язвы желудка.
Еще одни пациент умер весной того же года, тот же хирург не провел надлежащим образом хирургическую санацию гнойнонекротического очага 64-летнему больному. В результате пациент скончался от перитонита и сепсиса.
На врача завели уголовные дела, идет следствие.