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В смерти двух пациентов обвиняют хирурга в Краснодарском крае

4 марта 2019, 13:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Новокубанском районе Краснодарского края 49-летнего врача-хирурга обвиняют в смерти двух пациентов, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Как установила прокурорская проверка, в июле 2018 года в Новокубанской центральной районной больнице 44-летний пациент умер из-за несвоевременной постановки диагноза и отсутствия хирургического вмешательства при явных клинико-эндоскопических признаков кровотечения в желудчно-кишечном тракте. Причиной смерти пациента стал геморрагический шок и большая потеря крови из-за язвы желудка.

Еще одни пациент умер весной того же года, тот же хирург не провел надлежащим образом хирургическую санацию гнойнонекротического очага 64-летнему больному. В результате пациент скончался от перитонита и сепсиса.

На врача завели уголовные дела, идет следствие.

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