ВЭБ ищет инвесторов для "Евродона" за границей

В настоящее время финансовые консультанты завершают аудит предприятия. По данным собеседника издания, как только новое руководство вошло в актив, стала понятна реальная ситуация финансового состояния компании, а птичий грипп показал, что эпизоотическая обстановка находится в критическом положении.
Он также добавил, что сейчас еще рано говорить о конкретных суммах оценки. ВЭБ продолжает работу с потенциальными инвесторами. "Цифра в 10 миллиардов рублей зависит от того, на какой стадии переговоров предприятие удастся продать. Переговоры могут закончиться как продажей активов, так и входом операционного инвестора, который будет вкладываться в площадку своими деньгами. Попытки все время привязать только к Дамате, Россельхозбанку или Ткачеву не состоятельны. Переговоры ведутся как с российскими компаниями, так и с заграничными инвесторами», - сообщил источник, близкий к Евродону.
В понедельник, 4 марта, также стало известно, что ГК "Евродон" планирует к лету сократить 2,6 тысячи сотрудников. Предприятие подало расширенные списки в Службу занятости Ростовской области. На "Евродоне" отметили, что сокращения персонала будут происходить поэтапно. И эта цифра может уменьшиться.