ВЭБ ищет инвесторов для "Евродона" за границей

Он также добавил, что сейчас еще рано говорить о конкретных суммах оценки. ВЭБ продолжает работу с потенциальными инвесторами. "Цифра в 10 миллиардов рублей зависит от того, на какой стадии переговоров предприятие удастся продать. Переговоры могут закончиться как продажей активов, так и входом операционного инвестора, который будет вкладываться в площадку своими деньгами. Попытки все время привязать только к Дамате, Россельхозбанку или Ткачеву не состоятельны. Переговоры ведутся как с российскими компаниями, так и с заграничными инвесторами», - сообщил источник, близкий к Евродону.