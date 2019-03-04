Виноделам Ростовской области помогут отказаться от саженцев из Сербии

По словам директора департамента, необходимо обеспечить целевое взаимодействие виноградарей и виноделов. "Вплоть до того, что винодел в следующем году планирует засадить пять гектаров. И он резервирует для этого сто тысяч саженцев", - пояснила Теларова. По мнению чиновницы, такое взаимодействие можно обеспечить в рамках кластера виноделов "Долина Дона", который был создан в 2015 году.