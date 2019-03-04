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Виноделам Ростовской области помогут отказаться от саженцев из Сербии

4 марта 2019, 20:09
Фото: sdelanounas.ru
В Ростовской области планируют обеспечить связь между виногрдарями и виноделами, чтобы виноград выращивали из местных саженцев, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова во время пресс-конференции в понедельник.

"Виноделы готовы закупать саженцы наших автохтонов (коренных сортов). Сейчас саженцы приходится закупать за границей, например, в Сербии", - рассказала Теларова. По ее словам, в Ростовской области выращивание своих саженцев - это точка роста региона. "Хорошо, что осталась база для этого", - добавила Теларова.

По словам директора департамента, необходимо обеспечить целевое взаимодействие виноградарей и виноделов. "Вплоть до того, что винодел в следующем году планирует засадить пять гектаров. И он резервирует для этого сто тысяч саженцев", - пояснила Теларова. По мнению чиновницы, такое взаимодействие можно обеспечить в рамках кластера виноделов "Долина Дона", который был создан в 2015 году.

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