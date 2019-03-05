Майкл Джексон считал фиктивными свои отношения с женщинами

Так, пишет газета «Известия», со слов Сейфчака, он помнит все слова Майкла о необходимости этих публичных отношений с женщинами для того, чтобы люди не пускали разного рода слухи. Кроме того, Сейфчак отметил, что после первых обвинений в сексуальном насилии, в 1994 году, Джексон был вынужден жениться на певице Лизе Мари Пресли (певица и единственная дочь музыканта Элвиса Пресли), отношения с которой тоже были «для публики».