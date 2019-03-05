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Майкл Джексон считал фиктивными свои отношения с женщинами

5 марта 2019, 13:01
Фото: wikipedia.org
Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными.

Так, пишет газета «Известия», со слов Сейфчака, он помнит все слова Майкла о необходимости этих публичных отношений с женщинами для того, чтобы люди не пускали разного рода слухи. Кроме того, Сейфчак отметил, что после первых обвинений в сексуальном насилии, в 1994 году, Джексон был вынужден жениться на певице Лизе Мари Пресли (певица и единственная дочь музыканта Элвиса Пресли), отношения с которой тоже были «для публики».

Отмечается, что радиостанция Би-би-си Radio 2 незаметно убрала все песни Майкла Джексона из эфира перед выходом документального фильма о сексуальных домогательствах певца к детям.

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