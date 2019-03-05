Оплата банковскими картами появится на 24 маршрутах в Ростове

В 2019 году специалисты установили 380 мобильных терминалов на 24 городских маршрутах. К ним относятся маршруты 5, 15, 18, 28, 32, 33, 37, 42, 45, 47, 51, 52, 57, 61, 63, 64, 65, 65а, 67, 77, 83, 92, 92а, 98.
Горожане смогут оплачивать проезд при помощи бесконтактных банковских карт и смартфонов. Стоимость составит 20 рублей за поездку, если платить наличными, то 24 рубля.
Сейчас в городе новыми валидаторами оснастили более 1,3 тысячи единиц подвижного состава. На текущий момент каждая 10-я поездка оплачивается банковской картой или телефоном.