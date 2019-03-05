Ректор университета Дмитрия Пожарского распространяет в соцсетях идеи фашизма

Кроме ректора, университет известен большим числом «научных» деятелей, которые считают причисляют себя к элите и, по их словам, являются обладателями исключительных знаний в сфере управления государством. Один из них - ктитор университета Михаил Поваляев, заявивший, что правители и правительство - всего лишь иллюзия. Он сказал, что «аналогичное наблюдалось в Смутное время». И добавил. что Д.А. Медведев недавно выступал в Давосе, и ему кажется, что он правитель России, но в реальности это не так. По словам поваляева, с этой Смутой следует покончить, а для этого нужна «какая-то кристаллизация».