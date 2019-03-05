Ректор университета Дмитрия Пожарского распространяет в соцсетях идеи фашизма

Как пишут «Новые известия», университет Пожарского был учрежден в 2013 году на деньги Русского фонда содействия образованию и науке. Основатели учебного заведения поставили перед собой цель «воспитания аристократической элиты». Но ректор этого университета Алексей Савватеев позволяет себе громкие высказывания относительно национальных меньшинств:
Савватеев заявляет, что он желает восстановить в стране «классическое образование» и воспитать граждан, которые смогут внедриться в структуры власти для управления необразованными массами. Получается, что Университет Пожарского - это платформа для «избранных будущих властелинов мира», которым можно внушить, что они исключительные и избранные личности, а также привить ненависть к обществу.
Кроме ректора, университет известен большим числом «научных» деятелей, которые считают причисляют себя к элите и, по их словам, являются обладателями исключительных знаний в сфере управления государством. Один из них - ктитор университета Михаил Поваляев, заявивший, что правители и правительство - всего лишь иллюзия. Он сказал, что «аналогичное наблюдалось в Смутное время». И добавил. что Д.А. Медведев недавно выступал в Давосе, и ему кажется, что он правитель России, но в реальности это не так. По словам поваляева, с этой Смутой следует покончить, а для этого нужна «какая-то кристаллизация».
Руководитель магистратуры по одному из направлений Алексей Любжин открыто высказывает на просторах Сети ненависть ко всему человечеству и добавляет, что его не волнуют национальные и гендерные проблемы.
Комбинация чувств из ненависти к человечеству, непоколебимое ощущение собственного превосходства и желание управлять глупым стадом - такого рода элиту готовит России университет Дмитрия Пожарского. Несмотря на то, что в нашей стране действуют уголовные статьи за разжигание ненависти, экстремизм, пропаганду нацизма и фашизма, работают они только в отношении запрещенных преступных групп. По каким-то причинам законодательство не распространяется на самопровозглашенных «аристократов», продолжающих продвигать фашистские воззрения среди своих студентов.