rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самолет-амфибия Бе-200 таганрогского завода прибыл в Хабаровск

5 марта 2019, 12:50
Фото: mchs.gov.ru
В авиационно-спасательный центр МЧС РФ в Хабаровске прибыл самолет-амфибия Бе-200 производства ТАНТК имени Г. М. Бериева, сообщила пресс-служба ведомства.

Это последний из 8 самолетов, которые в рамках государственного контракта донской завод поставил МЧС. Из них четыре поступили на баланс в Хабаровск, а четыре - в Красноярск. Прибывший в Хабаровск самолет стал 16-м в авиапарке спасателей Дальнего Востока.

За 2018 год Бе-200 хабаровского центра привлекали к тушению огня свыше 760 раз, за которые они слили на очаги возгорания 6,5 тысячи тонн огнегасящей жидкости. Всего при помощи самолетов-амфибий в регионе потушили более 120,5 тысячи километров кромки пожаров и не допустили распространения огня в более чем 270 случаях.

Материалы по теме
Новый украинский двигатель могут поставить на Бе-200, который собирают в ТаганрогеПятый самолет-амфибию Бе-200 передал таганрогский завод МЧС
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28