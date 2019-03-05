Самолет-амфибия Бе-200 таганрогского завода прибыл в Хабаровск

За 2018 год Бе-200 хабаровского центра привлекали к тушению огня свыше 760 раз, за которые они слили на очаги возгорания 6,5 тысячи тонн огнегасящей жидкости. Всего при помощи самолетов-амфибий в регионе потушили более 120,5 тысячи километров кромки пожаров и не допустили распространения огня в более чем 270 случаях.