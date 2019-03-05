Террориста-инвалида из Нальчика осудили в Ростове на 18 лет

Хохлачев в 2011 году вступил в банду "Нальчикский джамаат" (запрещена в РФ), целями которой являлось насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности России, а также создание на территории исламского государства с шариатской формой правления. В составе банды он готовился к совершению теракта, хранил боеприпасы и взрывные устройства.
Он являлся непосредственным исполнителем планируемых тяжких преступлений, закупал продукты для членов банды, части самодельных взрывных устройств, изготавливал эти взрывные устройства. В сентябре 2012 руководитель банды разработал план, по которому исполнители должен были осуществить взрывы.
Хохлачев перевез взрывные устройства в гараж, где их хранил для последующего использования. В феврале того же года осужденный въехал на территорию дома, где случайно произошел взрыв гранаты. Подельник Хохлачева скончался, а он сам получил тяжелые травмы. Сейчас осужденный прикован к инвалидной коляске, один глаз Хохлачева не видит.
"Хохлачеву назначено 18 лет исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы один год и шесть месяцев", - отметили в суде.