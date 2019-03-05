Террориста-инвалида из Нальчика осудили в Ростове на 18 лет

Хохлачев перевез взрывные устройства в гараж, где их хранил для последующего использования. В феврале того же года осужденный въехал на территорию дома, где случайно произошел взрыв гранаты. Подельник Хохлачева скончался, а он сам получил тяжелые травмы. Сейчас осужденный прикован к инвалидной коляске, один глаз Хохлачева не видит.