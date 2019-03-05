В Ростове не накажут автоледи, которая двигалась против движения на кольце

В воскресенье в соцсетях очевидцы выложили видеозапись, которая была снята на площади Страны Советов. Как утверждает автор видео, за рулем автомобиля находилась 40-летняя женщина, которая поехала навстречу автопотоку. Другие автомобилисты сигналят и объезжают заблудившегося водителя. Неизвестно, каким образом водитель смогла выбраться из этой "западни".
«В настоящий момент по данному факту проверка проводится сотрудниками ГИБДД», - отметили в ведомстве.
Однако, скорее всего найти и наказать водителя-нарушителя не получится, так как на записи, которую сделали очевидцы, нельзя идентифицировать номер автомобиля.