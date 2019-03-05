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В Ростове не накажут автоледи, которая двигалась против движения на кольце

5 марта 2019, 13:41
Фото: alexeyzhilkin / freepik.com
В Ростове-на-Дону проводится проверка по видеозаписи из соцсетей, где водитель автомобиля двигался против движения на площади Страны Советов, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

В воскресенье в соцсетях очевидцы выложили видеозапись, которая была снята на площади Страны Советов. Как утверждает автор видео, за рулем автомобиля находилась 40-летняя женщина, которая поехала навстречу автопотоку. Другие автомобилисты сигналят и объезжают заблудившегося водителя. Неизвестно, каким образом водитель смогла выбраться из этой "западни".

«В настоящий момент по данному факту проверка проводится сотрудниками ГИБДД», - отметили в ведомстве.

Однако, скорее всего найти и наказать водителя-нарушителя не получится, так как на записи, которую сделали очевидцы, нельзя идентифицировать номер автомобиля.

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