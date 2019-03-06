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Двух ростовчан будут судить за продажу наркотиков на миллион рублей

6 марта 2019, 04:55
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

"Один из фигурантов купил более 1 килограмма мефедрона. В марте 2018 года он передал часть наркотиков покупателю, который должен был оценить их качество перед покупкой крупной партии", - сказано в сообщении.

В этот же день фигуранты получили крупный заказ от закупщика. Последний выступал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Отмечается, что в апреле мужчины продали свыше 1 килограмма наркотиков. За это им передали муляж денег на сумму 1 миллион рублей.

Сейчас фигуранты находятся под стражей, максимальное наказание - пожизненное заключение.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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