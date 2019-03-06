Двух ростовчан будут судить за продажу наркотиков на миллион рублей

"Один из фигурантов купил более 1 килограмма мефедрона. В марте 2018 года он передал часть наркотиков покупателю, который должен был оценить их качество перед покупкой крупной партии", - сказано в сообщении.
В этот же день фигуранты получили крупный заказ от закупщика. Последний выступал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Отмечается, что в апреле мужчины продали свыше 1 килограмма наркотиков. За это им передали муляж денег на сумму 1 миллион рублей.
Сейчас фигуранты находятся под стражей, максимальное наказание - пожизненное заключение.