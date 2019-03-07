Энергоснабжение Калининградской области стало ещё надёжнее

Отдельные линии, соединяющие подстанцию «Северная» и Прегольскую ТЭС, проложены над рекой Преголя. Провода проходят прямо над местом активного судоходства по водоему. Энергетики уверяют, что линии не будут мешать проходу даже таких барков, как “Крузенштерн” и “Седов”. На берегу реки «Янтарьэнерго» были возведены самые высокие в России тематические опоры линии электропередачи. Последние сделали в форме якоря. Эти опоры официально попали в книгу «Рекордов России». Их высота достигает 112 метров. Опоры стали символом морских ворот в Калининградскую область.