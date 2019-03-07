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Энергоснабжение Калининградской области стало ещё надёжнее

7 марта 2019, 12:37
Фото: rosseti.ru
На прошедшем торжественном запуске Прегольской ТЭС присутствовал глава холдинга «Россети» Павел Ливинский. Новую ТЭС возвели в Калининградской области. Энергообъект укрепит энергобезопасность самого западного региона Российской Федерации.

Как пишет издание «Новые известия», работы по вводу в работу Прегольской ТЭС осуществляла фирма «Янтарьэнерго», входящая в корпорацию «Россети». Она обеспечила схему выдачи мощности новой ТЭС. Специально для этих целей в Калининградской области проложили свыше 75 километров линий электропередачи, а также установили более 300 опор ЛЭП. Энергетики реконструировали три подстанции класса напряжения 330 кВ. «Северная» и «Центральная» подстанции расположены в Калининграде, «Советск» же находится на востоке области.

Ливинский отметил, что энергетики предоставили новые гарантии надежного и качественного электроснабжения населения региона. Электричество с современной ТЭС поставляется по новейшим линиям. Благодаря работе энергетиков Калининградская область укрепила собственные позиции в качестве эталонной энергосистемы. Запуск Прегольской ТЭС стимулирует производство развиваться более активно. В регионе будут созданы новые рабочие места.

«Россети» при возведении и реконструкции энергообъектов эффективно использовали цифровые технологии и передовые решения. Энергосистема в Калининградской области стала более эффективной и безотказной. Ее работу не остановит даже воздействие негативных факторов извне.

Отдельные линии, соединяющие подстанцию «Северная» и Прегольскую ТЭС, проложены над рекой Преголя. Провода проходят прямо над местом активного судоходства по водоему. Энергетики уверяют, что линии не будут мешать проходу даже таких барков, как “Крузенштерн” и “Седов”. На берегу реки «Янтарьэнерго» были возведены самые высокие в России тематические опоры линии электропередачи. Последние сделали в форме якоря. Эти опоры официально попали в книгу «Рекордов России». Их высота достигает 112 метров. Опоры стали символом морских ворот в Калининградскую область.

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