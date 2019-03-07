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Одноклассники посвятят 8 марта гендерному равноправию

7 марта 2019, 15:29
Фото: pixabay.com
Пресс-релиз

Социальная сеть Одноклассники в Международный женский день 8 марта запустит ряд активностей, посвященных успешным женщинам и гендерному равноправию.

В предыдущие годы Одноклассники неоднократно обращали внимание на проблему гендерного насилия и проводили прямые эфиры с круглых столов, посвященных этим проблемам. Каждая четвертая женщина в России получает поздравления на 8 марта в Одноклассниках, и социальная сеть поддерживает самые разные и актуальные инициативы в вопросах равноправия.

Так, в этом году соцсеть с помощью специальных баннеров-мотиваторов 7 и 8 марта попросит пользователей рассказать истории об успешных женщинах и ответить на вопрос о том, какие профессиональные, творческие или личные цели может достигнуть женщина в современном мире.

Женщины-разработчики, работающие в ОК, в преддверии Международного женского дня рассказали в блоге ОК о своем карьерном пути, о том сталкивались ли они с дискриминацией в IT и почему девушки-программисты не менее талантливы своих коллег-мужчин.

Крупнейшие СМИ, развивающие свои группы в ОК, предложат 8 марта пользователям принять участие в информационных и образовательных проектах. Например, рассказать о женщинах самых «неженских» профессий, пройти тест на знание фактов о положении женщин в обществе, из которого пользователи узнают, что до сих пор запрещено гражданкам Саудовской Аравии и сколько жительниц Афганистана умеют читать и писать. СМИ в ОК также расскажут о том, как женщины, больные раком, справляются с недугом и побеждают.

#Новости#Общество
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