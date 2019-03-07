В роднике ботсада Ростова помутнела вода из-за бурления скважины

Вардуни отметила, что все работы на границе ботанического сада должны обязательно согласовываться с организацией. "Если человек планирует сделать скважину на своем участке и пользоваться артезианской водой, (находящейся в глубинных пластах Земли - RostovGazeta), то в любом случае у него должны быть все разрешающие документы. На скважину должен быть паспорт", - сообщила директор. Она предположила, что эту скважину бурили, чтобы получить доступ к воде из родника. "Может быть, хотели добуриться до артезианской воды, но это маловероятно. Они же всегда идут по пути меньшего сопротивления. Хотя пока мы точно этого не знаем", - заключила директор.