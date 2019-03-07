В роднике ботсада Ростова помутнела вода из-за бурления скважины

"Мы обеспокоены этим моментом, занимаемся им вплотную. На территории, не входящей в состав ботанического сада, стояла установка, бурили скважину", - рассказала директор. Она отметила, что сотрудники ботсада обратили внимание на то, что вода в купели стала мутной. "Это нас, конечно никак не устраивает, потому что это в любом случае нарушение многих статей закона. Мы сформировали обращение в росприродзор. Очень надеемся, что будет оперативная реакция", - добавила Вардуни. По ее словам, представители ботсада также обратились в рыбнадзор и во все инстанции, которые могли быть с этим взаимосвязаны.
"Сегодня вода уже прозрачная, работ никаких не проводится. Но в любом случае мы это отслеживаем и просто так не оставим. Установка насоса и подкачивание воды из родника недопустимы", - считает директор. Она отметила, что сообщение с родником не разрешено. "Люди там купаются, поэтому вода должны быть чистой и прозрачной", - добавила директор.
Вардуни отметила, что все работы на границе ботанического сада должны обязательно согласовываться с организацией. "Если человек планирует сделать скважину на своем участке и пользоваться артезианской водой, (находящейся в глубинных пластах Земли - RostovGazeta), то в любом случае у него должны быть все разрешающие документы. На скважину должен быть паспорт", - сообщила директор. Она предположила, что эту скважину бурили, чтобы получить доступ к воде из родника. "Может быть, хотели добуриться до артезианской воды, но это маловероятно. Они же всегда идут по пути меньшего сопротивления. Хотя пока мы точно этого не знаем", - заключила директор.