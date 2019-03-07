В Ростове стартует программа обучения граждан предпенсионного возраста

Преимуществом граждан предпенсионного возраста при поиске вакансии может стать также меньшая мобильность. Молодые специалисты более свободны не только в подборе работы, но и места жительства. Поэтому работодатели не могут быть уверенны в том, что новый сотрудник проработает достаточно продолжительное время. К тому же одной их тенденций нынешнего времени стала высокая профессиональная мобильность. Если ранее человек мог проработать в одной компании всю жизнь, то сегодня смена места работы может происходить очень часто. Специалисты предпенсионного возраста, напротив, менее активны в этом плане и стремятся закрепиться на должности. Поэтому, если компания заинтересована в постоянном работнике, то выбор кандидата старшего возраста будет целесообразным.