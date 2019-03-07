В Ростове стартует программа обучения граждан предпенсионного возраста

В связи с этим власти региона намерены реализовать ряд мер по поддержке таких категорий работников. В частности, на текущий год утверждена программа переподготовки и профессионального обучения граждан старшего возраста. Благодаря ее реализации они смогут повысить свою квалификацию, получить новые навыки и знания. Это очень важно для поддержания их конкурентоспособности на рынке.
Отметим, что подобрать вакансию специалистам такой категории часто бывает достаточно сложно. Работодатели сомневаются в обучаемости работников предпенсионного возраста. Кроме того, препятствием могут стать навыки в сфере IT-технологий. Многие современные производства активно внедряют автоматизацию и компьютерные технологии, с которыми людям старшего возраста разобраться сложнее.
Однако вакансий, требующих именно опытных специалистов, также достаточно много. Как сообщает портал поиска работы Jobsora.com - ru.jobsora.com/yar/rostov, речь идет, прежде всего, о таких профессиях, как педагог, бухгалтер, финансист, медик и др. В этих направлениях ценится опыт работника, поэтому здесь востребованными будут именно специалисты с большим стажем.
Вместе с тем люди предпенсионного возраста могут повысить свою востребованность на рынке труда среди молодых профессионалов. Этому способствует регулярное повышение квалификации на специализированных курсах. Кроме того, можно освоить смежные области, такая междисциплинарная специализация стала трендом нового времени. Работодатели более заинтересованы в таких работниках, к тому же они могут гораздо быстрее найти работу, так как имеют больше вариантов.
Преимуществом граждан предпенсионного возраста при поиске вакансии может стать также меньшая мобильность. Молодые специалисты более свободны не только в подборе работы, но и места жительства. Поэтому работодатели не могут быть уверенны в том, что новый сотрудник проработает достаточно продолжительное время. К тому же одной их тенденций нынешнего времени стала высокая профессиональная мобильность. Если ранее человек мог проработать в одной компании всю жизнь, то сегодня смена места работы может происходить очень часто. Специалисты предпенсионного возраста, напротив, менее активны в этом плане и стремятся закрепиться на должности. Поэтому, если компания заинтересована в постоянном работнике, то выбор кандидата старшего возраста будет целесообразным.