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Прибыль донских предприятий выросла на 16% в 2018 г.

8 марта 2019, 10:49
Фото: pixabay.com
В 2018 году крупные и средние предприятия Ростовской области получили сальдированную прибыль в размере 73,9 миллиарда рублей, сообщает Территориальный орган госстатистики.

По сравнению с 2017 годом выручка предприятий на Дону выросла на 16,4%. При этом прибыльными оказались лишь 75,3% крупных и средних организаций региона. Уровень рентабельности, по оперативным данным, составил 7%.

"Рост сальдированной прибыли в целом по области базируется на устойчиво положительной динамике обрабатывающего комплекса – по результатам 2018 г. Их совокупная прибыль выросла на 17,9% и достигла 55 миллиарда рублей. Среди других видов деятельности лучшие показатели сложились на предприятиях торговли (6,5 миллиарда рублей прибыли) и добывающего сектора (3,1 миллиарда рублей прибыли)", - сказано в сообщении.

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