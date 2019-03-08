Прибыль донских предприятий выросла на 16% в 2018 г.

По сравнению с 2017 годом выручка предприятий на Дону выросла на 16,4%. При этом прибыльными оказались лишь 75,3% крупных и средних организаций региона. Уровень рентабельности, по оперативным данным, составил 7%.
"Рост сальдированной прибыли в целом по области базируется на устойчиво положительной динамике обрабатывающего комплекса – по результатам 2018 г. Их совокупная прибыль выросла на 17,9% и достигла 55 миллиарда рублей. Среди других видов деятельности лучшие показатели сложились на предприятиях торговли (6,5 миллиарда рублей прибыли) и добывающего сектора (3,1 миллиарда рублей прибыли)", - сказано в сообщении.