Прибыль донских предприятий выросла на 16% в 2018 г.

"Рост сальдированной прибыли в целом по области базируется на устойчиво положительной динамике обрабатывающего комплекса – по результатам 2018 г. Их совокупная прибыль выросла на 17,9% и достигла 55 миллиарда рублей. Среди других видов деятельности лучшие показатели сложились на предприятиях торговли (6,5 миллиарда рублей прибыли) и добывающего сектора (3,1 миллиарда рублей прибыли)", - сказано в сообщении.