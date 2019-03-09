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ГК "Ростов-Дон" доставлял нам очень много проблем - тренер "Оденсе"

9 марта 2019, 15:31
Фото: rostovhandball.ru
Главный тренер гандбольного клуба "Оденсе" Ян Питлюк после проигрыша "Ростов-Дону" высказал свое мнение об этой ситуации, информация прозвучала на послематчевой пресс-конференции.

Игра состоялась в донской столице в рамках Лиги чемпионов. "Ростов-Дон" обыграл датский "Оденсе" со счетом 25:19. При этом для ростовчанок соперник не имел турнирного значения.

В прошлый раз команды встречались 10 февраля, тогда также победил "Ростов-Дон" со счетом 30:26.

"У нас была цель, чтобы "Ростов-Дон" не забил больше 25 мячей, в этом мы преуспели. Когда играешь с такими игроками, нужно быть постоянно готовыми, они нам доставляли очень много проблем. Нам не хватает несколько игроков. Мы предполагали, что у нас в атаке будут проблемы, так и случилось", - произнес Питлюк.

Он добавил, что проигрыш такому клубу не является для них катастрофой. По словам главного тренера "Ростов-Дона" Амброса Мартина, они играли ради удовольствия и хотели показать лучший гандбол.

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