ГК "Ростов-Дон" доставлял нам очень много проблем - тренер "Оденсе"

Игра состоялась в донской столице в рамках Лиги чемпионов. "Ростов-Дон" обыграл датский "Оденсе" со счетом 25:19. При этом для ростовчанок соперник не имел турнирного значения.
В прошлый раз команды встречались 10 февраля, тогда также победил "Ростов-Дон" со счетом 30:26.
"У нас была цель, чтобы "Ростов-Дон" не забил больше 25 мячей, в этом мы преуспели. Когда играешь с такими игроками, нужно быть постоянно готовыми, они нам доставляли очень много проблем. Нам не хватает несколько игроков. Мы предполагали, что у нас в атаке будут проблемы, так и случилось", - произнес Питлюк.
Он добавил, что проигрыш такому клубу не является для них катастрофой. По словам главного тренера "Ростов-Дона" Амброса Мартина, они играли ради удовольствия и хотели показать лучший гандбол.