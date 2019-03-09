ГК "Ростов-Дон" доставлял нам очень много проблем - тренер "Оденсе"

"У нас была цель, чтобы "Ростов-Дон" не забил больше 25 мячей, в этом мы преуспели. Когда играешь с такими игроками, нужно быть постоянно готовыми, они нам доставляли очень много проблем. Нам не хватает несколько игроков. Мы предполагали, что у нас в атаке будут проблемы, так и случилось", - произнес Питлюк.