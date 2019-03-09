Ростовского рэпера Басту раскритиковали за исполнение чужой песни

Баста опубликовал видеоролик, на котором он исполнил песню Ирины Дубцовой "О нем". Это произошло во время участия в программе "Вечерний Ургант".
Многие пользователи в комментариях написали, что Баста не должен уходить от своего первоначального стиля исполнения. Они также удивились, что Вакуленко исполнил женскую песню, посвященную мужчине.
"Лучше делать хорошо одно дело, чем много, но плохо", - заявили подписчики. В целом они попросили Басту снова исполнять рэп-композиции и не переключаться на обычные песни.