Женщины-военнослужащие поучаствовали в учениях под Ростовом

"Мероприятия состоялись на полигонах "Большой Лог" и "Кадамовский". Участницы организовали связь на ходу между машиной управления и переносной радиостанцией.
Отмечается, что связь была организовала по защищенным каналам связи на расстояние до 50 километров. Всего военные выполнили свыше 25 нормативов.
"Основное внимание уделили выполнению действий по настройке радиостанций. Все задачи выполняли при воздействии радиопомех со стороны условного противника", - сказано в сообщении.
Всего в учениях поучаствовали около 1 тысячи специалистов связи, в том числе более 30 женщин.