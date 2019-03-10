rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дело об убитых полицейских в Астрахани рассмотрит суд в Ростове

10 марта 2019, 17:27
Фото: pxhere.com
В Северо-Кавказском окружном военном суде в понедельник рассмотрят уголовное дело в отношении семи граждан, обвиняемых в создании террористической организации и убийстве в 2017 году сотрудников полиции в Астрахани, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Следствие полагает, что 11 организаторов и участников вооруженного формирования в апреле 2017 года совершили посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани. Четверо бандитов спровоцировали ДТП и вызвали на место сотрудников ДПС. Прибывших полицейских обвиняемые застрелили и скрылись. Спустя два дня во время погони они ранили трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших. Позже были ликвидированы четверо обвиняемых. Объем дела составляет 57 томов.

«Уголовное дело поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд из прокуратуры Астраханской области», - отметили в суде.

Материалы по теме
Пятерых террористов из Ингушетии приговорили в Ростове к 79 годам колонии Террориста-инвалида из Нальчика осудили в Ростове на 18 летСотрудницу гипермаркета будут судить под Ростовом за присвоение денег
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58