Дело об убитых полицейских в Астрахани рассмотрит суд в Ростове

Следствие полагает, что 11 организаторов и участников вооруженного формирования в апреле 2017 года совершили посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани. Четверо бандитов спровоцировали ДТП и вызвали на место сотрудников ДПС. Прибывших полицейских обвиняемые застрелили и скрылись. Спустя два дня во время погони они ранили трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших. Позже были ликвидированы четверо обвиняемых. Объем дела составляет 57 томов.
«Уголовное дело поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд из прокуратуры Астраханской области», - отметили в суде.