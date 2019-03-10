Дело об убитых полицейских в Астрахани рассмотрит суд в Ростове

Следствие полагает, что 11 организаторов и участников вооруженного формирования в апреле 2017 года совершили посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани. Четверо бандитов спровоцировали ДТП и вызвали на место сотрудников ДПС. Прибывших полицейских обвиняемые застрелили и скрылись. Спустя два дня во время погони они ранили трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших. Позже были ликвидированы четверо обвиняемых. Объем дела составляет 57 томов.