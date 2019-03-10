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ФК "Ростов" не нервничает из-за безвыигрышной серии

10 марта 2019, 14:46
Фото: fc-rostov.ru
Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов заявил, что на них не сильно давит безвыигрышная серия матчей, прозвучало на пресс-конференции после матча с "Арсеналом".

Матч состоялся в воскресенье, команды так и не смогли открыть счет. Игра прошла в Ростове в рамках чемпионата России.

На пресс-конференции у Кафанова спросили, не давит ли на команду статистика, что они не могут выиграть седьмой матч подряд. Тренер ответил, что статистику они знают и она не давит.

"Таймы были разные, если говорить про нашу игру, то первый оказался медленный. Были лишние касания, поэтому игры в атаке не получилось. Во втором стали играть быстрее, но этого не хватило для победы", - пояснил Кафанов.

Он добавил, что команда в таком составе собралась 10 февраля и провела один сбор. По его словам, прогресс уже есть, но надо подождать.

Сейчас ростовчане находятся на седьмом месте в турнирной таблице, "Арсенал" - на восьмом.

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