Итоги недели: неудачи "Ростова", предложение на стадионе, увольнения на "Евродоне"

Команды так и не смогли открыть счет, но старший тренер Виталий Кафанов посчитал, что эта черная полоса не сильно давит на них. Он пояснил, что в текущем составе команда впервые собралась в начале февраля и теперь им нужно время. Между тем, игрок "Ростова" Ивелин Попов заявил, что им было обидно не выиграть у "Арсенала".