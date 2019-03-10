Итоги недели: неудачи "Ростова", предложение на стадионе, увольнения на "Евродоне"

От футбольного клуба "Ростов" в очередной раз отвернулась удача, что привело к семи матчам без побед. На выходных ростовчане провели игру с "Арсеналом", который располагается ниже в турнирной таблице чемпионата России.
Команды так и не смогли открыть счет, но старший тренер Виталий Кафанов посчитал, что эта черная полоса не сильно давит на них. Он пояснил, что в текущем составе команда впервые собралась в начале февраля и теперь им нужно время. Между тем, игрок "Ростова" Ивелин Попов заявил, что им было обидно не выиграть у "Арсенала".
Зато на "Ростов-Арене" за пару дней до матча произошло знаменательное событие - местный житель сделал своей девушке предложение. В пятницу на "Ростов-Арену" приехал "Хор Турецкого", чтобы осмотреть площадку перед бесплатным концертом.
Руководитель хора Михаил Турецкий узнал о планах ростовчанина предложить руку и сердце на стадионе и решил подарить девушке песню. Она ответила возлюбленному согласием, после чего для нее исполнили песню.
В пресс-службе "Евродона" рассказали RostovGazeta, что в компании к лету могут уволить 2,6 тысячи сотрудников. В Службу занятости региона организация передала расширенные списки сотрудников, однако планируемое число на увольнение может уменьшиться.
На текущий момент "Евродон" находится под управлением "Внешэкономбанка", но предприятие могут отдать другому инвестору. До этого момента "Евродону" нужно будет закончить коммерческий убой всей птицы - около 960 тысяч голов. После этого пройдет полная санитарная очистка площадок.