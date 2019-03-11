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Бренды, тренды и будущее коммуникаций на Baltic Weekend в Баку

11 марта 2019, 15:02
Фото: balticweekend.com
С 18 по 19 апреля в столице Азербайджана пройдет Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, где крупные игроки коммуникационной индустрии обсудят приемы продвижения брендов, главные тренды и будущее коммуникаций.

Организатором третьего весеннего форума выступает SPN Communications, сообщают "Новые известия". По словам председателя оргкомитета Baltic Weekend Андрея Баранникова, программа форума будет построена максимально комфортно, каждый участник не только узнает полезную информацию, но и познакомится с культурой старинного города.

Участники форума будут говорить об антикризисных коммуникациях и эволюции рекламы. Например, о феномене баннерной слепоты и создании запоминающихся рекламных продуктов. Большое внимание уделят борьбе брендов за новые рынки, эксперты поделятся личным опытом по продвижению торговой марки в РФ и за границей. В первый день Baltic Weekend пройдет паблик-ток «Сегодня – директор по коммуникациям, завтра – CEO», где топ-менеджеры известных компаний раскроют секреты успеха.

По словам Баранникова, архитектура предстоящего Baltic Weekend отражает главные тенденции и ставит вопросы, ответы на которые ищет целевая аудитория. Столица Азербайджана в эти два дня объединит ведущих специалистов в области PR, рекламы и маркетинга, представителей власти, бизнеса и медиа.

Ранее спикерами на Baltic Weekend были представители The Holmes Group, H&H Group, ПАО «Газпром-нефть», Google, MasterCard, департамента информации и печати МИД РФ.

#Новости#Общество
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