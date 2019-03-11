Бренды, тренды и будущее коммуникаций на Baltic Weekend в Баку

Участники форума будут говорить об антикризисных коммуникациях и эволюции рекламы. Например, о феномене баннерной слепоты и создании запоминающихся рекламных продуктов. Большое внимание уделят борьбе брендов за новые рынки, эксперты поделятся личным опытом по продвижению торговой марки в РФ и за границей. В первый день Baltic Weekend пройдет паблик-ток «Сегодня – директор по коммуникациям, завтра – CEO», где топ-менеджеры известных компаний раскроют секреты успеха.