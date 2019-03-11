Масштабный праздник устроили в честь Масленицы в "Красном Аксае" в Ростове

С самого утра в "Красном Аксае" праздничное настроение создавали народные развлечения от Фольклорного театра "Солнцеворот". Всех желающих угощали блинами, чаем, довольные горожане танцевали и пели вместе с Донским Казачьим Ансамблем.
Для горожан подготовили различные развлечения, в том числе они мерились силой, водили хороводы, пели песни, участвовали в конкурсах и мастер-классах по росписи деревянных лопаток. Юные посетители фотографировались с одним из символов Масленицы - большим бурым мишкой, а также играли с аниматорами.
Организаторы предусмотрели фотозону в русском народном стиле и сладости, которые раздавали коробейники. В конце праздника горожане попрощались с зимой и позвали весну, запустив в небо масленицу из воздушных шариков.
"Масленица – это всеми любимый народный праздник. И для группы компаний «ЮгСтройИнвест» стало уже доброй традицией провожать зиму вместе с жителями наших микрорайонов. С каждым годом наши микрорайоны становятся все больше, увеличивается число счастливых новоселов и праздники получаются более масштабными и яркими. А это значит, что нам доверяют, и жилье от ЮСИ пользуется большой популярностью", - рассказал заместитель генерального директора ГК "ЮгСтройИнвест" Иван Павлов.
Микрорайон еще является молодым, но полностью благоустроен. Здесь создали необходимые условия для комфортной жизни, в том числе детские и спортплощадки, роллердром, воркаут-зону, футбольную площадку с трибунами, пешеходную аллею с арт-объектами и фонтаном, уютную зону барбекю.
До сдачи первых домов открылся детсад на 160 мест, а в августе будет достроен школьный комплекс, который сможет вместить 1,1 тысячи воспитанников. Занятия начнутся 1 сентября.
"ЮгСтройИнвест" является одним из самых социально ответственных застройщиков страны, он входит в пятерку крупнейших строительных компаний России. За 15 лет работы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону группа компаний сдала свыше трех миллионов квадратных метров жилья, две школы и девять детсадов. В данный момент строятся еще два детских сада и две школы.