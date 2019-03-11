Масштабный праздник устроили в честь Масленицы в "Красном Аксае" в Ростове

"Масленица – это всеми любимый народный праздник. И для группы компаний «ЮгСтройИнвест» стало уже доброй традицией провожать зиму вместе с жителями наших микрорайонов. С каждым годом наши микрорайоны становятся все больше, увеличивается число счастливых новоселов и праздники получаются более масштабными и яркими. А это значит, что нам доверяют, и жилье от ЮСИ пользуется большой популярностью", - рассказал заместитель генерального директора ГК "ЮгСтройИнвест" Иван Павлов.