Программы лояльности для туристов создадут в Ростовской области

Договор предусматривает совместную работу по развитию въездного и внутреннего туризма.
Так, в рамках сотрудничества туристам станут доступны пакетные туры, в том числе и по новому межрегиональному маршруту "Золотое кольцо Босфорского царства". Для увеличения турпотока стороны договорились обмениваться информацией с ее размещением на официальных сайтах и в бортовом журнале авиакомпании.
При этом авиакомпания заинтересована в межрегиональных рейсах и планирует увеличить количество направлений уже в 2019 году.