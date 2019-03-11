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Программы лояльности для туристов создадут в Ростовской области

11 марта 2019, 08:10
Фото: donland.ru
Авиакомпания "Азимут" и Ростовская области реализуют совместные программы для прибывающих в регион туристов, сообщила пресс-служба копании.

Договор предусматривает совместную работу по развитию въездного и внутреннего туризма.

Так, в рамках сотрудничества туристам станут доступны пакетные туры, в том числе и по новому межрегиональному маршруту "Золотое кольцо Босфорского царства". Для увеличения турпотока стороны договорились обмениваться информацией с ее размещением на официальных сайтах и в бортовом журнале авиакомпании.

При этом авиакомпания заинтересована в межрегиональных рейсах и планирует увеличить количество направлений уже в 2019 году.

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