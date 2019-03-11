Программы лояльности для туристов создадут в Ростовской области

Так, в рамках сотрудничества туристам станут доступны пакетные туры, в том числе и по новому межрегиональному маршруту "Золотое кольцо Босфорского царства". Для увеличения турпотока стороны договорились обмениваться информацией с ее размещением на официальных сайтах и в бортовом журнале авиакомпании.